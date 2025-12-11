ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тръмп призова CNN да бъде продадена
"По мое мнение, CNN задължително трябва да бъде продадена“, коментира той пред журналисти в Белия дом.
Миналата петък Netflix Inc. съобщи, че ще купи от акционерите на WBD филмовата студия Warner Bros., телевизионния канал HBO и стрийминг услугата HBO Max за 72 милиарда долара. Предполага се, че преди това WBD ще отделе в самостоятелна компания глобалния сегмент на телевизионните мрежи (Discovery Global), в който влиза CNN.
CNN не е включена в сделката, а Netflix няма бизнес в областта на новините и кабелната телевизия.
След обявяването на сделката Netflix, Paramount Skydance отправи на акционерите на WBD оферта за изкупуване на цялата компания за 77,9 млрд. долара.
"Смятам, че CNN трябва да бъде част от всяка сделка или да бъде продадена отделно“, отбеляза Тръмп. "Но не мисля, че хората, които в момента управляват тази компания... не мисля, че това трябва да остане така.“
По време на посещението си във Вашингтон през декември, директорът на Paramount Дейвид Алисън увери представителите на администрацията на Тръмп, че ще проведе мащабни промени в CNN в случай на покупка на Warner, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.
Във вторник Алисън се срещна в Ню Йорк с редица инвеститори на Warner, за да си осигури тяхната подкрепа, пише вестникът, позовавайки се на източници. Той ги е помолил да се срещнат с ръководството и членовете на борда на директорите на компанията и да им съобщят, че предложението на Paramount им се струва по-приемливо.
Според някои от източниците, след срещата редица участници в нея са били почти сигурни, че Paramount ще подобри предложението.
Тръмп също така е заяви, че делът на Netflix на пазара на стрийминг видео може да се окаже решаващ фактор при оценката на сделката от американските регулатори.
"Netflix има много голям пазарен дял, а когато към него се добави Warner Brothers, този дял ще нарасне още повече“, отбеляза президентът. "Това може да се превърне в проблем.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 86
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение разлюля съседна държава
09:52 / 11.12.2025
Сретен Йосич излиза на свобода
09:02 / 11.12.2025
Зеленски: Винаги съм готов за избори
20:18 / 09.12.2025
Пожар в жилищна сграда в Манхатън, наложена е евакуация
18:10 / 09.12.2025
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" прист...
15:39 / 09.12.2025
Япония издаде предупреждение за мегаземетресение
08:44 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS