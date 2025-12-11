ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тръмп призова CNN да бъде продадена
Автор: Николина Александрова 11:35Коментари (0)231
©
Американската медийна компания CNN трябва да бъде продадена, независимо от това кой ще купи майката Warner Bros. Discovery (WBD), заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, предава NBC News.

"По мое мнение, CNN задължително трябва да бъде продадена“, коментира той пред журналисти в Белия дом.

Миналата петък Netflix Inc. съобщи, че ще купи от акционерите на WBD филмовата студия Warner Bros., телевизионния канал HBO и стрийминг услугата HBO Max за 72 милиарда долара. Предполага се, че преди това WBD ще отделе в самостоятелна компания глобалния сегмент на телевизионните мрежи (Discovery Global), в който влиза CNN.

CNN не е включена в сделката, а Netflix няма бизнес в областта на новините и кабелната телевизия.

След обявяването на сделката Netflix, Paramount Skydance отправи на акционерите на WBD оферта за изкупуване на цялата компания за 77,9 млрд. долара.

"Смятам, че CNN трябва да бъде част от всяка сделка или да бъде продадена отделно“, отбеляза Тръмп. "Но не мисля, че хората, които в момента управляват тази компания... не мисля, че това трябва да остане така.“

По време на посещението си във Вашингтон през декември, директорът на Paramount Дейвид Алисън увери представителите на администрацията на Тръмп, че ще проведе мащабни промени в CNN в случай на покупка на Warner, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Във вторник Алисън се срещна в Ню Йорк с редица инвеститори на Warner, за да си осигури тяхната подкрепа, пише вестникът, позовавайки се на източници. Той ги е помолил да се срещнат с ръководството и членовете на борда на директорите на компанията и да им съобщят, че предложението на Paramount им се струва по-приемливо.

Според някои от източниците, след срещата редица участници в нея са били почти сигурни, че Paramount ще подобри предложението.

Тръмп също така е заяви, че делът на Netflix на пазара на стрийминг видео може да се окаже решаващ фактор при оценката на сделката от американските регулатори.

"Netflix има много голям пазарен дял, а когато към него се добави Warner Brothers, този дял ще нарасне още повече“, отбеляза президентът. "Това може да се превърне в проблем.“


Още по темата: общо новини по темата: 86
09.12.2025 Тръмп: Европа върви в много лоша посока
07.12.2025 Медведев: САЩ продължават да дисциплинират обезумелия Европейски съюз
05.12.2025 ФИФА удостои Доналд Тръмп с награда за мир
23.11.2025 Forbes: Тръмп обедня с 1,1 милиарда долара
17.11.2025 Ивета Чернева: Тръмп защитава със зъби и нокти и ще държи до последния момент да не се разкриват досиетата "Епстийн"
16.11.2025 Бившият генерален директор на BBC: Изплащането на обезщетение на Тръмп е недопустимо
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Силно земетресение разлюля съседна държава
09:52 / 11.12.2025
Сретен Йосич излиза на свобода
09:02 / 11.12.2025
Зеленски: Винаги съм готов за избори
20:18 / 09.12.2025
Пожар в жилищна сграда в Манхатън, наложена е евакуация
18:10 / 09.12.2025
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" прист...
15:39 / 09.12.2025
Япония издаде предупреждение за мегаземетресение 
08:44 / 09.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
21:47 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
20:39 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: