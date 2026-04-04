Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи ново остро предупреждение към Иран в събота — или страната постига споразумение и отваря Ормузкия проток в рамките на 48 часа, или ще понесе последствията. "Времето изтича — 48 часа, преди всичко да се стовари върху тях", написа Тръмп в Truth Social, припомняйки заплахата си да бомбардира ирански енергийни обекти. В същото изказване той твърди, че новото ирански ръководство е "по-разумно и готово за сделка" — без да представя доказателства за това.

Тръмп за дни смени посоката два пъти

Заплахата идва само два дни след като на 2 април Тръмп излезе с обръщение към нацията, в което заяви, че целите на военната операция срещу Иран са "почти постигнати". Преди това американски официални лица бяха съобщили, че САЩ планират изтегляне от района в рамките на няколко седмици. Поредицата от взаимно противоречащи си сигнали — ту война е почти свършена, ту нови заплахи за бомбардировки — поставя съюзниците и пазарите в трайна несигурност и е основна причина за нестабилността на петролните котировки.

Петролът реагира нервно

Напрежението около Ормузкия проток — през който преминават около 20% от световните доставки на петрол — държи пазарите на ръба. Американският суров петрол WTI изпревари по цена брентовия сорт — нетипична ситуация, отразяваща колко силно конфликтът е разбъркал глобалните енергийни потоци. Анализатори предупреждават, че дори пълното прекратяване на кризата в Близкия изток няма да върне цените до нивата отпреди войната — структурната несигурност вече е вградена в пазара.

В България горивата поскъпват всеки ден

Българските шофьори усещат войната на гишето на бензиностанцията. За периода от 30 март до 4 април автогазът е поскъпнал с близо 12% — от 0.739 до 0.827 евро на литър. Дизелът е нараснал с 5.72%, а A95 — макар и да се задържа четири дни — на 4 април също тръгна нагоре и затвори седмицата на 1.529 евро. Средният ръст на трите горива за седмицата е 6.39%. Нито едно гориво не е поевтиняло нито за един ден.

Правителството обяви антикризисен пакет от 100 милиона евро на 27 март. Осем дни по-късно горивата са поскъпнали с близо 12%. Финансистът Левон Хампарцумян предупреди, че по-големият удар тепърва предстои, ако несигурността продължи, а унгарският външен министър вече говори открито за "енергийна криза" в Европа.

Докато часовникът на Тръмп тиктака, помпите в България броят стотинките нагоре.