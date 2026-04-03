Ако ходите на бензиностанция всяка сутрин тази седмица, вероятно сте забелязали - цената се е сменила. Пак. Пето поредно поскъпване за пет дни е нещо, което не се случва често, и данните го потвърждават с цифри.

За периода от 30 март до 4 април автогазът е поскъпнал с 11.85% — от 0.739 на 0.827 евро на литър с ДДС. Дизелът е тръгнал от 1.679 и е стигнал до 1.775 евро — ръст от 5.72%. A95 беше замразен четири дни подред, но на 4 април и той се включи и затвори седмицата с 1.59% нагоре, достигайки 1.529 евро на литър. Средният ръст на трите горива за целия период е 6.39%. Данните са на компания за търговия с горива на дребно, обслужваща частни клиенти на бензиностанции Shell, предоставени на Plovdiv24.bg.

Нито един ден нито едно гориво не е поевтиняло. Нито веднъж.

Правителството похарчи 100 милиона евро - цените не го разбраха

На 27 март служебният министър-председател Андрей Гюров излезе пред камерите с антикризисен пакет. Мерките бяха насочени към горивата, транспорта, земеделието, електроенергията и достъпа до ликвидност на малките и средни предприятия — на обща стойност 100 милиона евро. Гюров обяви, че "всяко непазарно поведение ще бъде следено отблизо" и че правителството е поставило за цел да "запази покупателната способност на хората".

Осем дни по-късно горивата са поскъпнали с близо 12%.

Финансистът Левон Хампарцумян не се изненада. "Аз не вярвам в тези мерки", каза той директно, добавяйки, че за кратко могат да успокоят хората, но дългосрочното им прилагане носи сериозни рискове. Хампарцумян направи паралел с нефтената криза от 70-те и предупреди, че това, което виждаме сега, не е краят. "По-големият удар предстои, ако тази несигурност продължи", каза той и добави нещо, което звучи неудобно: "Вече започват да се чуват гласове, че не е само цената, а дали въобще ще има какво да си купим за горива и газ."

Европа вече говори за криза

Случващото се с горивата в България не е местен феномен. Унгарският външен министър Петер Сиярто предупреди, че "европейският континент се движи към енергийна криза", тъй като войната около Иран блокира около 20% от световните доставки на петрол. Картината е тревожна — само 9% от годишното потребление на природен газ остава в европейските хранилища, а само за последните седмици Европа е отчела 60% поскъпване на газа и 70% поскъпване на петрола.

За тези цифри пазарите са нервни, а несигурността само се трупа.

Инфлацията изглежда спокойна — но не за дълго

НСИ отчете месечна инфлация от едва 0.4% за февруари 2026 г., а годишната е 3.3%. Звучи успокояващо, но февруарските данни не отразяват нищо от случилото се след 30 март. Интересното е, че статистиката вече показва симптоми — оборотът при търговията на дребно с автомобилни горива е намалял с 1.5% спрямо януари 2025 г. Хората вече пестят от гориво. Въпросът е дали ще могат да продължат, след като цените вдигат с по 1-2% на ден.

Хампарцумян предупреди, че поскъпването на торовете неизбежно ще се пренесе в цените на храните след 5-6 месеца, а оттам и в потребителската кошница. Мартенската и априлската динамика при горивата ще се видят в следващото издание на инфлационните данни — и тогава числото едва ли ще е 0.4%.