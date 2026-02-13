Трима скиори загинаха при лавина в ски курорт във Френските Алпи

© Трима скиори са загубили живота си днес, 13 февруари, когато са били отнесени от лавина в зона извън пистата, съобщават от администрацията на ски курорта Вал д'Изер в Савоа, във Френските Алпи, където опасността от лавини остава много висока, предава The Local.



Лавината е отнесла общо шестима скиори, четирима от които са били придружавани от професионален водач, според същото съобщение.



"Въпреки бързата намеса на спасителните служби, трима души загинаха. Всички бяха оборудвани с лавинни предаватели“, подчертават от ръководството на ски курорта. Започнато е разследване.



Опасността от лавини в района в момента е много висока (4 по скалата от 1 до 5), напомня курортът на скиорите, като ги призова да останат в безопасни райони, където има локализационни предаватели.



Преминаването на бурята Нилс през Франция вчера доведе до много силни снеговалежи, като донесе от 60 до 100 сантиметра свеж сняг, а на места и още повече в планинския масив, според френската метеорологична служба Météo-France.



Службата издаде червено предупреждение за лавина за целия вчерашен ден в Савоа, което е изключително рядко решение във Франция.



Изправени пред опасността, много ски курорти във Френските Алпи решиха да затворят изцяло или частично ски центровете си вчера.