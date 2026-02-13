ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Трима скиори загинаха при лавина в ски курорт във Френските Алпи
Лавината е отнесла общо шестима скиори, четирима от които са били придружавани от професионален водач, според същото съобщение.
"Въпреки бързата намеса на спасителните служби, трима души загинаха. Всички бяха оборудвани с лавинни предаватели“, подчертават от ръководството на ски курорта. Започнато е разследване.
Опасността от лавини в района в момента е много висока (4 по скалата от 1 до 5), напомня курортът на скиорите, като ги призова да останат в безопасни райони, където има локализационни предаватели.
Преминаването на бурята Нилс през Франция вчера доведе до много силни снеговалежи, като донесе от 60 до 100 сантиметра свеж сняг, а на места и още повече в планинския масив, според френската метеорологична служба Météo-France.
Службата издаде червено предупреждение за лавина за целия вчерашен ден в Савоа, което е изключително рядко решение във Франция.
Изправени пред опасността, много ски курорти във Френските Алпи решиха да затворят изцяло или частично ски центровете си вчера.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 510
|предишна страница [ 1/85 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Големи измами с риба по пазарите
09:01 / 11.02.2026
Най-малко 10 загинали и 25 ранени след стрелба в гимназия в Канад...
08:10 / 11.02.2026
Силно земетресение удари Източна Турция
08:12 / 11.02.2026
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
20:47 / 10.02.2026
Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жер...
19:01 / 10.02.2026
ЕС налага забрана за унищожаването на непродадени текстилни проду...
10:38 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS