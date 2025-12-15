ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трагедия: 23-годишен българин загина при тежка катастрофа в Кипър
23-годишният български гражданин Петко Светлозар, който е карал мотоциклета си е загинал след като се е сблъскал с автомобил.
По данни на полицията сънародникът ни се е сблъскал с автомобил, управляван от 41-годишен мъж, за когото по-късно е установено, че е пребивавал нелегално в Кипър. След инцидента шофьорът на автомобила е дал положителна проба за наркотици.
След пътния инцидент българският гражданин е транспортиран от екип на линейка до болницата в Пафос, където му е оказана медицинска помощ, но въпреки това е починал от раните си.
Шофьорът на другото превозното средство, участвало в пътнотранспортното произшествие, също е транспортиран в болницата с леки наранявания.
