Тежка катастрофа в Румъния, шестима са загинали

© Микробус, пътуващ от Гърция за Франция с 10 души пътници, катастрофира в Румъния. Това съобщи Digi24.



Микробусът е влязъл в насрещната лента близо до град Тимиш, след което се опитал да се върне в платното си, но при тази маневра се е сблъскал с цистерна.



При сблъсъка микробусът се е ''изтрелял'' в насрещната лента, където се е сблъскал и с камион.



"Както знаете, в инцидента са участвали няколко превозни средства, едно от тях е цистерна, която е била натоварена с алкохол, но, за щастие, без течове, без особени проблеми от тази гледна точка, но резултатът, за съжаление, е трагичен - шестима души са загинали“, заяви началникът на отдела за извънредни ситуации.



Сблъсъкът доведе до смъртта на 6 души (шофьорът на микробуса и 5 пътници). Ранени са 3 души, всички пътници на микробуса.