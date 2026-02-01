Тежка катастрофа с автобус в Турция, има загинали и много ранени

© Най-малко осем души са загинали, а 26 са ранени при катастрофа на автобус в Анталия, Южна Турция, съобщиха местни медии, позовавайки се на валията на окръг Анталия, предава AP.



Автобусът е излязъл от магистралата в Досмеалт, район северозападно от центъра на Анталия.



Губернаторът на провинцията Хулуси Шахин заяви, че 26 души са ранени, като посочи, че някои от пострадалите са в критично състояние.



''Осем наши сънародници загубиха живота си, а 26 са ранени", заяви Шахин, допълвайки: "Земята беше мокра и имаше мъгла в района. Това не е място за превишена скорост, но изглежда, че автобусът е превишавал скоростта".



Автобусът е пътувал от Текирдаг в северозападната част на страната към Анталия, която е популярна туристическа дестинация.



Анталия, популярна туристическа дестинация на Средиземно море, беше засегната от проливни дъждове през последните няколко дни.