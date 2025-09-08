ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Терористична атака в Йерусалим
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:07Коментари (0)436
© Routers
Стрелба на входа на Йерусалим взе четири жертви и рани близо 15 души, като 6 от тях са в критично състояние.

За това предадоха световните агенции.

По първоначални данни става дума за терористична атака.

Стрелбата е станала на една от основните магистрали малко след сутрешния час пик.

Според израелската полиция най-малко двама въоръжени нападатели са открили огън, а по-късно са били неутрализирани.


Още по темата: общо новини по темата: 302
26.08.2025 Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Срам ме е
07.08.2025 Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
20.07.2025 Премиерът на Израел е пострадал от хранително отравяне
05.07.2025 Израел ще изпрати делегация в Катар за преговорите за примирие в Газа
29.06.2025 Най-голямата антитерористична операция на Западния бряг
18.06.2025 Тръмп изгуби търпение: Писна ми, край, отиваме и взривяваме всички ядрени съоръжения
предишна страница [ 1/51 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Почина голяма рок легенда
09:43 / 08.09.2025
Поредно силно земетресение в Турция
08:40 / 08.09.2025
Необичайни вируси плъзнаха по турските курорти
18:57 / 07.09.2025
Силно земетресение удари Турция
14:03 / 07.09.2025
Папа Лъв канонизира първите двама светци, откакто е начело на рим...
12:42 / 07.09.2025
Турски медии: Цената на златото чупи рекорди!
12:28 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Катастрофи в България
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: