Създателят на Call of Duty загина при жестока катастрофа
Автор: Елиза Дечева 09:01
©
Създателят на Call of Duty и Battlefield 6 Винс Зампела загина при жестока автомобилна катастрофа, съобщава Nexta.

По първоначална информация Зампела е изгубил контрол над колата си - Ferrari, след като излязъл от тунел и след това се блъснал в бариера, което довело и до запалването на автомобила. 

Зампела е починал на място.



Аз бариера не виждам, но виждам достатъчно показателни следи по пътя от това което навярно са правили. Жалко, че съм изсраснал с компютърните му игри, но това е поредния случай в който човек с пари се взима за безсмъртен.
