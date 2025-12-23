© Създателят на Call of Duty и Battlefield 6 Винс Зампела загина при жестока автомобилна катастрофа, съобщава Nexta.



По първоначална информация Зампела е изгубил контрол над колата си - Ferrari, след като излязъл от тунел и след това се блъснал в бариера, което довело и до запалването на автомобила.



Зампела е починал на място.



