Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Мисисипи

© Шест души загинаха при стрелба в Мисисипи в петък вечерта, извършена от един стрелец на три различни места, според информация от офиса на шерифа на окръг Клей.



"За съжаление, тази вечер се сблъскахме с трагедия в нашата общност“, пише шерифът на окръг Клей Еди Скот в публикация във Facebook за стрелбата.



Престрелките са се случили в Уест Пойнт, близо до границата с Алабама, съобщи Associated Press. Те са отнели живота на шестима души, някои от които са били роднини на стрелеца, Посочва Скот пред NBC News.



Властите не са споделили никаква информация за стрелбата, нито са идентифицирали някоя от жертвите.



Заподозряният е в ареста и няма допълнителна заплаха за общността, съобщава Скот.



"Моля ви да включите жертвите и техните семейства в молитвите си“, допълва той. "Правоохранителните органи са заети с разследването и ще публикуват актуална информация възможно най-скоро.“



Инцидентът и мотивът все още се разследват.