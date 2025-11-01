ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Стрелба с "Калашников" на остров Крит, има най-малко трима загинали
Автор: Елиза Дечева 15:45Коментари (0)395
©
Най-малко трима загинали и няколко ранени след стрелба с автомати "Калашников" в село Вориция в Ираклио на остров Крит. Властите смятат, че е вендета между две семейства, пише Protothema. Смята се още, че са изстреляни над 2000 куршума.

Мерките на гръцката полиция са драконовски, за да се избегне нов кръг от кръвопролития. Специалните части на полицията са успели да влязат във Вориция часове след началото на стрелбата и са отцепили селото. 

Ранените са прехвърлени в отделни болници заради опасения от нови инциденти в здравните центрове. 39-годишният загинал и ранената млада жена (от същото семейство) са откарани в болница Venizelio в Ираклио, докато вторият загинал и други най-малко двама ранени, включително дете (от другото семейство), са откарани в PAGNI.

Двама души, за които се твърди, че са замесени в стрелбата, се издирват от полицията. 

Местни медии съобщават, че импровизирано взривно устройство е избухнало снощи във Вориция. Няма пострадали, но има доста материални щети по къщата, в която е било поставено устройството. За щастие, тя е била в строеж.


Още по темата: общо новини по темата: 450
31.10.2025 11 доживотни присъди заради пожара в турски курорт, убил 78 души 
30.10.2025 Петима са арестувани за смъртта на внука на Робърт Де Ниро
29.10.2025 Лекарка е открита мъртва в спешно отделение
27.10.2025 Почина "най-красивото момче на 20 век"
26.10.2025 Смъртоносна катастрофа в Румъния
21.10.2025 Има заподозрян за убийството на 37-годишния българина пред нощен клуб в
Атина
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Цеца развя българско знаме в Северна Македония, публиката полудя
12:59 / 01.11.2025
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХА...
16:36 / 31.10.2025
Лекарка е открита мъртва в спешно отделение
22:40 / 29.10.2025
Само за час: Втори силен трус удари Турция
10:24 / 28.10.2025
"Лукойл" с първо официално съобщение след санкциите
20:19 / 27.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ...
21:31 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Световна черна хроника
Проектът Модър - Царевец
Денят на народните будители
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: