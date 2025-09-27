ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Сняг натрупа в Алпите
Автор: Лора Димитрова 22:38Коментари (0)216
©
Първият голям снеговалеж започна в Алпите през нощта срещу събота. Над приблизително 2000 метра паднаха от 10 до 20 сантиметра пресен сняг. Няколко планински прохода бяха затворени, предаде 20 Minuten.

Следните проходи са затворени в момента

- Проход Сустен, 2234 метра

- Проход Готард, 2108 метра

- Проход Гримзел, 2164 метра

- Проход Нуфенен, 2478 метра

Снеговалежите причиниха затруднения в движението

Още в четвъртък кантон Тичино беше леко покрито със сняг за първи път. В събота сутринта и други места съобщиха за снеговалеж. В Андермат имаше между пет и десет сантиметра сняг. Гринделвалд в кантон Берн и Бетмералп във Вале също съобщиха за първите снежинки.

Снеговалежите причиниха проблеми с движението. Пред северния портал на тунела "Готард“ се образува задръстване от около десет километра. Чакането продължи почти два часа, както съобщава Tio.ch. От южната страна движението беше блокирано в продължение на осем километра. Проблеми възникнаха и между Чамут и Андермат, както и на прохода Лукмание. Във Вале беше засегнат маршрутът между Тифенбах и Бриг.


Още по темата: общо новини по темата: 7
27.09.2025 Първите снежинки са факт
26.09.2025 Проф. Георги Рачев: Още днес може да има сняг
22.09.2025 Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
22.09.2025 Синоптик: Промяната във времето е близо
22.09.2025 Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D, по-червени меса и яжте зелени банани
21.09.2025 С тези стъпки туршията никога няма да се развали
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват
21:31 / 27.09.2025
Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
20:12 / 27.09.2025
Осъдиха българка на затвор в Русия!
23:00 / 26.09.2025
Яхта с български флаг пробуди възмущението на гърците
22:42 / 26.09.2025
Страшна буря удря Европа до дни! Ще дойде ли и до България?
22:16 / 26.09.2025
Ще спре ли Apple доставките си за Европа?
20:41 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
11:15 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
19:55 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: