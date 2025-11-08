ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Смъртоносен взрив в склад за парфюми в Турция, има загинали
Турският министър на вътрешните работи Али Джерликая потвърди, че шестима души са загинали при пожара, а четирима са ранени, единият от които тежко, съобщава порталът haberler.com.
Пожарът е избухнал по неизвестна причина в склада за парфюми в квартал "Мимар Синан“ в 09:00 ч. сутринта и бързо се е разпространил към покрива на съседната сграда.
Причините за инцидента се разследват.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 456
|предишна страница [ 1/76 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Отиде си един от откривателите на ДНК
22:35 / 07.11.2025
Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
20:26 / 07.11.2025
Летищата в Белгия отново спряха полетите
12:13 / 07.11.2025
Пекар: Преди пет години можех да изхранвам семейството си, да пла...
09:08 / 07.11.2025
В Гърция купуването на жилище е почти недостижима мечта
10:18 / 06.11.2025
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:26 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS