Смъртоносен взрив в склад за парфюми в Турция, има загинали

© Най-малко шестима души загинаха след експлозия във фабрика за парфюми в турския град Диловасъ, окръг Коджаели, в Северозападна Турция, предава TRT World.



Турският министър на вътрешните работи Али Джерликая потвърди, че шестима души са загинали при пожара, а четирима са ранени, единият от които тежко, съобщава порталът haberler.com.



Пожарът е избухнал по неизвестна причина в склада за парфюми в квартал "Мимар Синан“ в 09:00 ч. сутринта и бързо се е разпространил към покрива на съседната сграда.



Причините за инцидента се разследват.