Sky News: Руската Федерална служба за сигурност твърди, че Украйна е атакувала с дрон атомна електроцентрала

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) твърди, че е предотвратила атака с украински дрон срещу атомна електроцентрала днес, според съобщения на руската информационна агенция Интерфакс, цитирана от SkyNews.



Агенцията заяви, че ФСБ твърди, че атаката е била срещу електроцентралата в Смоленск в областния регион на Русия, която е най-голямата електроцентрала в северозападната част на Русия.



Това се случва, след като руското министерство на отбраната заяви, че силите му са унищожили и прихванали 300 украински дрона и четири управляеми авиобомби през нощта.



Украинските власти не са коментирали твърденията.