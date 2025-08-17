ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Sky News: Руската Федерална служба за сигурност твърди, че Украйна е атакувала с дрон атомна електроцентрала
Агенцията заяви, че ФСБ твърди, че атаката е била срещу електроцентралата в Смоленск в областния регион на Русия, която е най-голямата електроцентрала в северозападната част на Русия.
Това се случва, след като руското министерство на отбраната заяви, че силите му са унищожили и прихванали 300 украински дрона и четири управляеми авиобомби през нощта.
Украинските власти не са коментирали твърденията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4625
|предишна страница [ 1/771 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Fox News публикува емоционалното писмо за мир на Мелания Тръмп до...
11:27 / 17.08.2025
Силна буря отнесе покрив на блок в район с много българи в САЩ
09:09 / 17.08.2025
Тръмп: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецка област
19:38 / 16.08.2025
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:57 / 16.08.2025
Тръмп: Всички са съгласни!
13:13 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Доналд Тръмп
11:05 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS