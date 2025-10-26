ИЗПРАТИ НОВИНА
Силно земетресение разтърси Турция
Автор: Георги Кирилов 17:48Коментари (0)247
©
Според текущи данни, записани от AFAD, земетресение с магнитуд 4,0 е станало в Диарбекър в 14.49 часа местно време. Епицентърът му е бил в област Хани, пише Hurriyet. 

Земетресението се е усетило и в околните провинции: Елазиг, Батман, Бингьол и Мардин.


