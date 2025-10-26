Силно земетресение разтърси Турция

© Според текущи данни, записани от AFAD, земетресение с магнитуд 4,0 е станало в Диарбекър в 14.49 часа местно време. Епицентърът му е бил в област Хани, пише Hurriyet.



Земетресението се е усетило и в околните провинции: Елазиг, Батман, Бингьол и Мардин.