Силно земетресение удари Турция
Автор: Николина Александрова 14:03
©
Земетресение с магнитуд 4.9 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' в Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 51 км югоюгоизточно от Балъкесир, на 23 км югозападно от Бигадич, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 12:35 часа местно време (съвпада с българското).


Още по темата:
18.08.2025 Земетресение с магнитуд 4.3 в Западна Турция
13.08.2025 Отново силно земетресение в Турция
11.08.2025 Потребителите на Android са получили предупреждението на Google 30 секунди преди земетресението в Турция
30.07.2025 Земетресение от 4,3 по Рихтер при съседите
28.07.2025 Google призна: Системата ни не успя да спаси хиляди при опустошителното земетресение в Турция
02.07.2025 Турция продължава да се тресе
Още новини от Международни новини:
Папа Лъв канонизира първите двама светци, откакто е начело на рим...
12:42 / 07.09.2025
Турски медии: Цената на златото чупи рекорди!
12:28 / 06.09.2025
Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
23:29 / 05.09.2025
Арестуваха българи в Солун, малките им деца избягали от вкъщи и "...
19:40 / 05.09.2025
Автобус падна в пропаст в Шри Ланка: 15 души загинаха, 16 са ране...
11:03 / 05.09.2025
Голям пожар близо до Солун! 
17:49 / 04.09.2025

Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
НАП започва да праща писма
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
10:16 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
15:16 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Лято 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
