Силно земетресение удари Турция

© Земетресение с магнитуд 4.9 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' в Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 51 км югоюгоизточно от Балъкесир, на 23 км югозападно от Бигадич, на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 12:35 часа местно време (съвпада с българското).