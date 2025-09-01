ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Силен сезон в Гърция
Данни от Хотелиерската асоциация на Атина-Атика и Сароническите острови (EXA) и Института на Асоциацията на гръцките туристически предприятия (INSETE) показват, че макар общите приходи от пътувания да се покачват, хотелите са под натиск от нарастващата конкуренция при краткосрочните наеми. Атина продължава да изпреварва Истанбул, но изостава от Рим, Мадрид и Барселона по ключови показатели за хотелиерство.
Хотелите в Атина отбелязаха рязък спад през юли, което потвърждава опасенията в индустрията. Средната заетост спадна до 83,3% в сравнение с 86,4% година по-рано, което е спад от 3,6%. В сравнение с юли 2023 г. намалението е още по-стръмно - 5,7%. Средната дневна цена (ADR) се повиши леко до 207,85 евро от 205,54 евро през юли 2024 г., но приходите на налична стая (RevPAR) спаднаха до 173,19 евро от 177,64 евро. За периода януари-юли 2025 г. общата заетост се запази стабилна на 75,8%, ADR средно беше 176,18 евро, а RevPAR достигна 133,49 евро, подкрепено от по-силните резултати за първото тримесечие. Тризвездните хотели остават най-затруднените, като заетостта спадна от март насам.
Приходите от туризъм разказват различна история. Приходите от пътувания за януари-юни 2025 г. скочиха с 11% на годишна база до 7,66 милиарда евро. Печалбите дойдоха както от посетители от ЕС (+8,5%, 4,07 милиарда евро), така и от пазари извън ЕС (+13,7%, 3,21 милиарда евро). Забележително е, че приходите от САЩ скочиха с близо 30% до 704 милиона евро.
Междувременно, краткосрочните наеми продължават бързото си разрастване. През юли 2025 г. обявите достигнаха рекордните 246 000 единици, предлагащи 1,08 милиона легла – с 57 000 повече от година по-рано – което допълнително свива резултатите на хотелите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 749
|предишна страница [ 1/125 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Турски гражданин e починал на "Капитан Андреево" заради забавена ...
16:11 / 31.08.2025
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
09:31 / 31.08.2025
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
22:02 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:39 / 29.08.2025
Малка градска къща за около 150 000 евро, а вила с басейн между 4...
10:53 / 28.08.2025
Тръмп обвини Сорос в подкрепа на протестите в САЩ, заплаши го със...
22:52 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS