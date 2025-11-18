Шокиращи кадри от "адската" буря, която връхлетя Буенос Айрес

© Шокиращо явление бе регистрирано в събота (15 ноември) в град Генерал Вилегас, Буенос Айрес, Аржентина, когато стена от черни облаци по време на буря покрива къщите, потапяйки града в мрак и напомняйки сцени от ада, предава Proto Thema.



Според местните медии, 80% от град Генерал Вилегас е останал без ток заради бурята, като са нанесени сериозни материални щети. Дървета са изкоренени, електропреносните стълбове и покривите на къщите са разрушени, а сред жителите настъпва паника.