Земята влиза в период на повишена геомагнитна активност в началото на май 2026 г. Поредица от слънчеви изригвания ще предизвикат магнитни бури с различна интензивност в продължение на почти седмица, сочат прогнозите на Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA (SWPC).

Ден по ден

На 4 май активността достигна 4 пункта – очакват се главоболие, безсъние и обща отпадналост. Днес интензивността остава умерена, между 3 и 4 пункта, като преобладаващите симптоми са раздразнителност и бърза умора.

Пикът на бурята се очаква на 6 и 7 май, когато геомагнитният индекс може да достигне 5 пункта – така нареченото червено ниво. Хората, чувствителни към метеорологичните условия, се съветват да бъдат особено внимателни в тези дни.

От 8 май се очаква постепенно стабилизиране с активност около 3 пункта, а на 9 май геомагнитният фон се нормализира напълно.

Как да се предпазим

Специалистите препоръчват в дните на повишена активност да се избягва физическо и емоционално натоварване, да се спазва редовен режим на сън и да се ограничи приемът на кофеин и алкохол. Хората със сърдечно-съдови и неврологични заболявания е добре да се консултират с личния си лекар предварително.