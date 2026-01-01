Сервитьор, размахващ фойерверк, може да е предизвикал пожара в Швейцария

© Близо 40 души загинаха, а 100 други са ранени след експлозия в луксозен ски курорт в Швейцария по време на новогодишните празненства. Жена, която е станала свидетел на началото на пожара, заявява, че огънят е избухнал, когато сервитьор, на раменете на свой колега, е държал фойерверк прекалено близо до тавана, предава Daily Mail.



Експлозията е станала около 01:30 ч. местно време в бара Constellation, намиращ се в центъра на алпийския град Кран-Монтана.



Според местни власти сред жертвите има и чуждестранни туристи.



Швейцарският вестник Blick цитира лекар от мястото на инцидента, който предполага, че броят на жертвите може да е "десетки“, а вестник Le Nouvelliste съобщава, че източниците му описват "много жертви“, с "около 40 загинали и 100 ранени“.



Оцелял от пожара е разказал пред френския новинарски канал BFM: "Вечерта един сервитьор се качи на раменете на друг сервитьор. Той държеше свещ за рожден ден, която беше много близо до тавана, и [таванът] се запали за няколко минути.“