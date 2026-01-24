Италия отзова посланика си в Швейцария

© Италианският министър-председател Джорджа Мелони осъди освобождаването на съсобственика на швейцарски бар, в който на Нова година загинаха 40 души, шестима от които италиански граждани, предава Euronews.



В изявление Мелони и външният министър Антонио Таяни заявяват, че са поискали от посланика на Рим в Швейцария да се свърже с регионалния прокурор Беатрис Пилуд и да предаде "силното им възмущение“ от решението да бъде освободен Жак Морети под гаранция.



Италия също така е отзовала посланика си в Швейцария, за да "определи какви по-нататъшни мерки да предприеме“, се посочва в изявлението.



Игнацио Касис, вицепрезидент на Швейцарския федерален съвет, отговоря в социалната мрежа X, че "разбираме болката, защото тя е и наша“, и добавя, че е разговарял с Таяни, като двамата са потвърдили "готовността на Швейцария и Италия да се подкрепят взаимно в тази обща трагедия“.