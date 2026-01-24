ЗАРЕЖДАНЕ...
|Италия отзова посланика си в Швейцария
Италианският министър-председател Джорджа Мелони изрази възмущение в събота след освобождаването на Жак Морети, съсобственик на швейцарски бар, където 40 души загинаха и 116 други бяха ранени по време на новогодишните празненства.
В изявление Мелони и външният министър Антонио Таяни заявяват, че са поискали от посланика на Рим в Швейцария да се свърже с регионалния прокурор Беатрис Пилуд и да предаде "силното им възмущение“ от решението да бъде освободен Жак Морети под гаранция.
Италия също така е отзовала посланика си в Швейцария, за да "определи какви по-нататъшни мерки да предприеме“, се посочва в изявлението.
Игнацио Касис, вицепрезидент на Швейцарския федерален съвет, отговоря в социалната мрежа X, че "разбираме болката, защото тя е и наша“, и добавя, че е разговарял с Таяни, като двамата са потвърдили "готовността на Швейцария и Италия да се подкрепят взаимно в тази обща трагедия“.
