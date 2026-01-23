© Собственикът на бар "Constellation" в Кран-Монтана, Швейцария, Жак Морети, който беше задържан по време на разследването на пожара в сградата, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени, е освободен от предварителния арест, предава Reuters.



Швейцарски съд в четвъртък отмени предварителния арест на Морети в замяна на няколко условия. Морети ще трябва да плати гаранция от около 215 000 евро, няма право да напуска страната и е "задължен да се явява в полицейското управление всеки ден".



Морети, обвиняем в разследването, започнато след трагедията, при която загинаха 40 души и 116 бяха ранени, беше в предварително задържане от 9 януари. Съпругата му Джесика Морети остава на свобода под принудителни мерки.



