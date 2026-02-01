ИЗПРАТИ НОВИНА
Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41
Автор: Борислава Благоева 17:27Коментари (0)306
©
Броят на жертвите на пожара в швейцарския бар ''Le Constellation'' в Кран-Монтана нарасна до 41 днес, предава France 24.

18-годишен швейцарец почина от раните си в местна болница в Цюрих, съобщи прокуратурата на швейцарския кантон Вале.

Десетки ранени, много от които са тежко ранени, все още са хоспитализирани в Швейцария, както и във Франция, Германия, Италия и Белгия.

Сред 41-те жертви са 23 са швейцарци, 18 чуждестранни граждани, сред които осем французи, шест италианци, един белгиец, един португалец, един румънец и един турчин.

Загиналите хора са на възраст между 14 и 39 години.


Статистика: