Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41

© Броят на жертвите на пожара в швейцарския бар ''Le Constellation'' в Кран-Монтана нарасна до 41 днес, предава France 24.



18-годишен швейцарец почина от раните си в местна болница в Цюрих, съобщи прокуратурата на швейцарския кантон Вале.



Десетки ранени, много от които са тежко ранени, все още са хоспитализирани в Швейцария, както и във Франция, Германия, Италия и Белгия.



Сред 41-те жертви са 23 са швейцарци, 18 чуждестранни граждани, сред които осем французи, шест италианци, един белгиец, един португалец, един румънец и един турчин.



Загиналите хора са на възраст между 14 и 39 години.