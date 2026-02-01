ЗАРЕЖДАНЕ...
|Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41
18-годишен швейцарец почина от раните си в местна болница в Цюрих, съобщи прокуратурата на швейцарския кантон Вале.
Десетки ранени, много от които са тежко ранени, все още са хоспитализирани в Швейцария, както и във Франция, Германия, Италия и Белгия.
Сред 41-те жертви са 23 са швейцарци, 18 чуждестранни граждани, сред които осем французи, шест италианци, един белгиец, един португалец, един румънец и един турчин.
Загиналите хора са на възраст между 14 и 39 години.
