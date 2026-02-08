ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сблъсъци по време на протест срещу Игрите в Милано
Краткият сблъсък се случи в края на мирно шествие на хиляди души срещу екологичното въздействие на Игрите и присъствието на американски агенти в Италия. Местни медии съобщават, че към този момент има шестима арестувани.
По-рано група маскирани протестиращи бяха задействали димни бомби и фойерверки на мост с изглед към строителна площадка на около 800 метра от Олимпийското селище, където живеят около 1 500 спортисти.
Полицейски ванове зад временна метална ограда обезопасяваха пътя към селището на спортистите, но протестът се отклони, продължавайки по траектория към залата в Сантаджулия.
Демонстрацията съвпадна и с посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Милано като ръководител на американската делегация, която присъства на церемонията по откриването в петък.
