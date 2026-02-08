ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Сблъсъци по време на протест срещу Игрите в Милано
Автор: Елиза Дечева 08:38Коментари (0)90
©
Италианската полиция използва сълзотворен газ и водно оръдие по десетки протестиращи, които хвърляха фойерверки и се опитаха да излязат на магистрала близо до зимната олимпийска площадка вчера вечерта, пише Associated press.

Краткият сблъсък се случи в края на мирно шествие на хиляди души срещу екологичното въздействие на Игрите и присъствието на американски агенти в Италия. Местни медии съобщават, че към този момент има шестима арестувани. 

По-рано група маскирани протестиращи бяха задействали димни бомби и фойерверки на мост с изглед към строителна площадка на около 800 метра от Олимпийското селище, където живеят около 1 500 спортисти.

Полицейски ванове зад временна метална ограда обезопасяваха пътя към селището на спортистите, но протестът се отклони, продължавайки по траектория към залата в Сантаджулия. 

Демонстрацията съвпадна и с посещението на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Милано като ръководител на американската делегация, която присъства на церемонията по откриването в петък.


Още по темата: общо новини по темата: 5
07.02.2026 Илияна Йотова влезе в олимпийското село
06.02.2026 Олимпийците в Италия ще получат най-скъпите медали в историята
05.02.2026 Българското участие на Олимпийските игри по дни и часове
04.02.2026 Йотова ще участва в церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в Италия
21.01.2026 Звездно "зимно" присъствие в екипа на БНТ






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Нападение над студенти в Лондон
17:46 / 07.02.2026
"Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чужде...
20:02 / 06.02.2026
Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
17:52 / 06.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златот...
12:18 / 04.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
22:53 / 03.02.2026
Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
17:13 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я изнасилва и пребива
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я изнасилва и пребива
15:49 / 06.02.2026
Адвокат: След "шоковите" януарски сметки за ток действайте бързо, пускайте жалби - фактурата не е присъда
Адвокат: След "шоковите" януарски сметки за ток действайте бързо, пускайте жалби - фактурата не е присъда
09:15 / 06.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Мачове на България за Купа "Дейвис"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: