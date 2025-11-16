ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сакураджима в Япония изригна
Според данни на сеизмолозите, изригването от експлозивен тип е станало в 00:57 местно време (17:57 българско време в събота). Вулканът е изхвърлил пепел на височина 4,4 километра. При това не са регистрирани пирокластични потоци. В района на вулкана се запазва трето ниво на опасност, което забранява изкачването.
Във връзка с възникналата ситуация в различни райони на префектурите Кагошима и Миядзаки е въведено предупреждение за възможно падане на вулканична пепел. Няма съобщения за пострадали и разрушения.
Стратовулкан или слоест вулкан е висок, коничен вулкан, съставен от пластове втвърдена лава, тефра и вулканична пепел. Този тип вулкани изригват експлозивно, което понякога води до природни бедствия и човешки трагедии, особено в съчетание с пирокластични потоци.
