Сакураджима в Япония изригна
Автор: Николина Александрова 11:34
©
В японската префектура Кагошима на остров Кюшу е изригнал вулканът Сакураджима. Това съобщава Главната метеорологична агенция на Япония.

Според данни на сеизмолозите, изригването от експлозивен тип е станало в 00:57 местно време (17:57 българско време в събота). Вулканът е изхвърлил пепел на височина 4,4 километра. При това не са регистрирани пирокластични потоци. В района на вулкана се запазва трето ниво на опасност, което забранява изкачването.

Във връзка с възникналата ситуация в различни райони на префектурите Кагошима и Миядзаки е въведено предупреждение за възможно падане на вулканична пепел. Няма съобщения за пострадали и разрушения.

Стратовулкан или слоест вулкан е висок, коничен вулкан, съставен от пластове втвърдена лава, тефра и вулканична пепел. Този тип вулкани изригват експлозивно, което понякога води до природни бедствия и човешки трагедии, особено в съчетание с пирокластични потоци.


