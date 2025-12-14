ИЗПРАТИ НОВИНА
СЗО: Ваксините не причиняват аутизъм
Автор: Елена Николова 10:53
©
Не съществува причинно-следствена връзка между ваксините и разстройствата от аутистичния спектър. Това показва нов анализ, изготвен от експрети от Глобалния консултативен комитет по безопасност на ваксините на Световната здравна организация (СЗО).

Анализът се фокусира както върху връзката между ваксините, съдържащи тиомерсал, и разстройствата от аутистичния спектър, така и върху взаимодействието между всички видове ваксини и аутизма. Доказателства, базирани на 31 първични изследователски проучвания, публикувани между януари 2010 г. и август 2025 г., включително данни от множество страни, категорично подкрепят положителния профил на безопасност на ваксините, използвани по време на детска възраст и бременност, и потвърждават липсата на причинно-следствена връзка с аутизма.

Комитетът също така оцени прегледа на потенциалните рискове за здравето, свързани с ваксини с алуминиеви адюванти, като се основава на проучвания, проведени от 1999 г. до март 2023 г.  В обобщение, наличните висококачествени доказателства не показват връзка между следите от алуминий, използвани в някои ваксини, и разстройствата от аутистичния спектър, което подкрепя продължаващата употреба на ваксини с алуминиеви адюванти.

След прегледа си Глобалния консултативен комитет потвърждава предишните си заключения от 2002, 2004 и 2012 г.: Ваксините, включително тези с тиомерсал и/или алуминий, не причиняват аутизъм.

СЗО съветва всички национални власти да разчитат на най-новите научни данни и да гарантират, че политиките за ваксиниране се основават на наличните научни доказателства. Глобалните усилия за имунизация на децата представляват едно от най-големите постижения в подобряването на живота и просперитета на обществата. През последните 50 години имунизацията на по-малките е спасила най-малко 154 милиона живота.


