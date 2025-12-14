ЗАРЕЖДАНЕ...
СЗО: Ваксините не причиняват аутизъм
Анализът се фокусира както върху връзката между ваксините, съдържащи тиомерсал, и разстройствата от аутистичния спектър, така и върху взаимодействието между всички видове ваксини и аутизма. Доказателства, базирани на 31 първични изследователски проучвания, публикувани между януари 2010 г. и август 2025 г., включително данни от множество страни, категорично подкрепят положителния профил на безопасност на ваксините, използвани по време на детска възраст и бременност, и потвърждават липсата на причинно-следствена връзка с аутизма.
Комитетът също така оцени прегледа на потенциалните рискове за здравето, свързани с ваксини с алуминиеви адюванти, като се основава на проучвания, проведени от 1999 г. до март 2023 г. В обобщение, наличните висококачествени доказателства не показват връзка между следите от алуминий, използвани в някои ваксини, и разстройствата от аутистичния спектър, което подкрепя продължаващата употреба на ваксини с алуминиеви адюванти.
След прегледа си Глобалния консултативен комитет потвърждава предишните си заключения от 2002, 2004 и 2012 г.: Ваксините, включително тези с тиомерсал и/или алуминий, не причиняват аутизъм.
СЗО съветва всички национални власти да разчитат на най-новите научни данни и да гарантират, че политиките за ваксиниране се основават на наличните научни доказателства. Глобалните усилия за имунизация на децата представляват едно от най-големите постижения в подобряването на живота и просперитета на обществата. През последните 50 години имунизацията на по-малките е спасила най-малко 154 милиона живота.
