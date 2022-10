САЩ смятат, че Украйна седи зад убийството на Даря Дугина

© Разузнавателните агенции на Съединените щати вярват, че части от украинското правителство са разрешили покушението в Москва през август, при което беше убита Даря Дугина, дъщеря на виден руски националист, пише The New York Times. Запознати с въпроса източници посочват, че убийството е било част от тайна операция, която служителите се опасяват, че може да разшири конфликта.



Съединените щати не са участвали в атаката, нито чрез предоставяне на разузнавателна информация, нито чрез друга помощ, заявиха официалните лица. Американските служители също подчертават, че не са знаели за операцията предварително и биха се противопоставили на убийството, ако се бяха консултирани с тях. Вашингтон е предупредил Киев за убийството, твърдят събеседниците на изданието.



Съединените щати са загрижени, че подобни атаки - макар и с висока символична стойност - имат малко пряко въздействие върху бойното поле и биха могли да провокират Москва да извърши собствени удари срещу висши украински служители. Американските служители са разочаровани от липсата на прозрачност на Украйна относно нейните военни и тайни планове, особено на руска земя, пише The NYT.



Някои американски служители подозират, че бащата на Дугина, Александър Дугин, руски ултранационалист, е бил действителната цел на операцията и че оперативните работници, които са я извършили, са вярвали, че той ще бъде в автомобила с дъщеря си.



Американските служители не разкриват кои елементи от украинското правителство се смята, че са разрешили мисията, кой е извършил атаката или дали президентът Володимир Зеленски е подписал мисията.