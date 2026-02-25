ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Пригответе се. Удрят ни с по-големи туристически такси
Европейските градове и туристически дестинации все по-често затягат мерките срещу свръхтуризма, като увеличават или въвеждат нови туристически такси. Целта е двойна – да се ограничи натискът върху местната инфраструктура и да се осигурят допълнителни приходи за общинските бюджети. За пътуващите през 2026 г. това означава едно – по-високи разходи, които често не са включени в първоначалната цена на пътуването, пише Biznis Kurir.
Макар туристическите такси на пръв поглед да изглеждат символични, на практика те могат да добавят десетки евро към крайната сума, особено при кратки пътувания. Много от местните власти предпочитат да въведат финансови ограничения вместо директно да намаляват броя на посетителите, което позволява туристическият поток да се запази, но при по-висока цена.
Венеция продължава и през 2026 г. да събира такса от еднодневните посетители – мярка, насочена основно към туристите, които пристигат за няколко часа без нощувка. Таксата ще се прилага в периода от април до юли, в определени дни от седмицата, като размерът й ще бъде 5 евро при предварителна резервация и 10 евро при по-късно планиране. Посетителите с резервирано настаняване няма да я заплащат.
"Климатичната криза създава нови индустрии", казва създателят на Plan A
Подобна тенденция се наблюдава и в други европейски градове. Букурещ въвежда фиксирана такса от 10 румънски леи на нощувка, независимо от категорията на хотела. Единбург ще начислява 5% върху цената на стаята за максимум седем последователни нощувки, като мярката ще важи за резервации, направени от есента на 2025 г.
В Норвегия местните власти ще получат право да въвеждат до 3% данък върху нощувките в туристически натоварени райони. Таксата ще се добавя към цената на настаняването, но няма да засяга къмпингуването в палатки и кемпери.
Испанският остров Тенерифе също предприема конкретни мерки, като въвежда еко такса за достъп до някои от най-популярните маршрути в Национален парк "Тейдею. В зависимост от трасето сумата може да достигне до 25 евро, като се цели ограничаване на прекомерния туристически поток и опазване на природната среда.
Барселона остава сред най-скъпите дестинации по отношение на туристическите такси. От април 2026 г. градската такса ще бъде 5 евро, към които се добавя и регионалната такса. В по-високия клас хотели общата сума може да достигне до 7 евро на човек на нощувка.
Гърция също запазва тенденцията към допълнителни такси, особено за круизните пътници. Туристите, които слизат на островите Миконос и Санторини, ще плащат между 4 и 20 евро в зависимост от сезона, докато за останалите пристанища сумите ще варират между 1 и 5 евро. пише businessnovinite.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Българин: Мафиоти сваляха хора от автомобилите им, заграждаха път...
08:53 / 25.02.2026
Рекордно дълга реч на Доналд Тръмп за състоянието на Съюза
07:58 / 25.02.2026
Собственици на магазини във Великобритания: Крадци омитат цели ра...
12:35 / 24.02.2026
Зеленски за Донбас: Ако им подадем пръст, ще ни отхапят ръката
08:14 / 24.02.2026
Прекупвачите и ботовете владеят пазара на билети
12:41 / 23.02.2026
Река Марица заля над 60 000 декара, пробити са диги
12:40 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS