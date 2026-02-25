ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Пригответе се. Удрят ни с по-големи туристически такси
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:04Коментари (0)531
© Plovdiv24.bg
Макар да изглеждат символични, туристическите такси могат да добавят десетки евро към бюджета за пътуване

Европейските градове и туристически дестинации все по-често затягат мерките срещу свръхтуризма, като увеличават или въвеждат нови туристически такси. Целта е двойна – да се ограничи натискът върху местната инфраструктура и да се осигурят допълнителни приходи за общинските бюджети. За пътуващите през 2026 г. това означава едно – по-високи разходи, които често не са включени в първоначалната цена на пътуването, пише Biznis Kurir.

Макар туристическите такси на пръв поглед да изглеждат символични, на практика те могат да добавят десетки евро към крайната сума, особено при кратки пътувания. Много от местните власти предпочитат да въведат финансови ограничения вместо директно да намаляват броя на посетителите, което позволява туристическият поток да се запази, но при по-висока цена.

Венеция продължава и през 2026 г. да събира такса от еднодневните посетители – мярка, насочена основно към туристите, които пристигат за няколко часа без нощувка. Таксата ще се прилага в периода от април до юли, в определени дни от седмицата, като размерът й ще бъде 5 евро при предварителна резервация и 10 евро при по-късно планиране. Посетителите с резервирано настаняване няма да я заплащат.

"Климатичната криза създава нови индустрии", казва създателят на Plan A

Подобна тенденция се наблюдава и в други европейски градове. Букурещ въвежда фиксирана такса от 10 румънски леи на нощувка, независимо от категорията на хотела. Единбург ще начислява 5% върху цената на стаята за максимум седем последователни нощувки, като мярката ще важи за резервации, направени от есента на 2025 г.

В Норвегия местните власти ще получат право да въвеждат до 3% данък върху нощувките в туристически натоварени райони. Таксата ще се добавя към цената на настаняването, но няма да засяга къмпингуването в палатки и кемпери.

Испанският остров Тенерифе също предприема конкретни мерки, като въвежда еко такса за достъп до някои от най-популярните маршрути в Национален парк "Тейдею. В зависимост от трасето сумата може да достигне до 25 евро, като се цели ограничаване на прекомерния туристически поток и опазване на природната среда.

Барселона остава сред най-скъпите дестинации по отношение на туристическите такси. От април 2026 г. градската такса ще бъде 5 евро, към които се добавя и регионалната такса. В по-високия клас хотели общата сума може да достигне до 7 евро на човек на нощувка.

Гърция също запазва тенденцията към допълнителни такси, особено за круизните пътници. Туристите, които слизат на островите Миконос и Санторини, ще плащат между 4 и 20 евро в зависимост от сезона, докато за останалите пристанища сумите ще варират между 1 и 5 евро. пише businessnovinite.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 4
20.02.2026 Сериозно ни попариха с цените в Гърция
16.02.2026 Любима дестинация забранява чадърите за туристите това лято
03.11.2025 Туроператор: Лошите пътища не позволяват двуетажни автобуси до българските курорти
23.10.2025 Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от
догодина






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Българин: Мафиоти сваляха хора от автомобилите им, заграждаха път...
08:53 / 25.02.2026
Рекордно дълга реч на Доналд Тръмп за състоянието на Съюза
07:58 / 25.02.2026
Собственици на магазини във Великобритания: Крадци омитат цели ра...
12:35 / 24.02.2026
Зеленски за Донбас: Ако им подадем пръст, ще ни отхапят ръката
08:14 / 24.02.2026
Прекупвачите и ботовете владеят пазара на билети
12:41 / 23.02.2026
Река Марица заля над 60 000 декара, пробити са диги
12:40 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Голяма ВиК авария в Асеновград
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: