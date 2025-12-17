ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Предупреждение: Идва нов щам на грипа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:29Коментари (0)175
© Фокус
Грипният сезон в Европа започна по-рано от очакваното. Причината е нов доминиращ вирусен щам на грип – тип А, съобщават от регионалното бюро на Световната здравна организация.

90% от всички потвърдени случаи на грип в Европейския регион са на този нов вариант.

Високата заболеваемост от грип вече е отчетена в 27 държави в Европа. В момента най-засегнати са Великобритания, Ирландия, Черна гора, Сърбия и Словения.

В тези страни повече от половината от пациентите са с положителен резултат за грип, пише bTV. От Световната здравна организация очакват пик вероятно още в края на месеца или началото на януари.

Здравните експерти препоръчва ваксинация, редовно проветряване на затворени помещения и спазване на мерките за защита като носене на маски на обществени места.

Симптомите, които са сходни за всички щамове: грипът започва внезапно с висока температура, силна умора, главоболие, болки в тялото и гърлото, както и кашлица.


Още по темата: общо новини по темата: 17269
16.12.2025 »
14.12.2025 »
14.12.2025 »
13.12.2025 »
12.12.2025 »
11.12.2025 »
предишна страница [ 1/2879 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
16:27 / 17.12.2025
Българин загина на бойното поле в Украйна
19:57 / 16.12.2025
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:29 / 15.12.2025
Режисьор и съпругата му са намерени мъртви в дома им
08:03 / 15.12.2025
Видео показва как очевидец обезврежда един от стрелците от плажа ...
15:31 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:34 / 14.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
Задържаха директора на 138. "Проф. Васил Златарски“ в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: