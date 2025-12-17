ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Предупреждение: Идва нов щам на грипа
90% от всички потвърдени случаи на грип в Европейския регион са на този нов вариант.
Високата заболеваемост от грип вече е отчетена в 27 държави в Европа. В момента най-засегнати са Великобритания, Ирландия, Черна гора, Сърбия и Словения.
В тези страни повече от половината от пациентите са с положителен резултат за грип, пише bTV. От Световната здравна организация очакват пик вероятно още в края на месеца или началото на януари.
Здравните експерти препоръчва ваксинация, редовно проветряване на затворени помещения и спазване на мерките за защита като носене на маски на обществени места.
Симптомите, които са сходни за всички щамове: грипът започва внезапно с висока температура, силна умора, главоболие, болки в тялото и гърлото, както и кашлица.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17269
|предишна страница [ 1/2879 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
16:27 / 17.12.2025
Българин загина на бойното поле в Украйна
19:57 / 16.12.2025
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:29 / 15.12.2025
Режисьор и съпругата му са намерени мъртви в дома им
08:03 / 15.12.2025
Видео показва как очевидец обезврежда един от стрелците от плажа ...
15:31 / 14.12.2025
Най-малко 12 души, включително деца, са убити при стрелба в Сидни...
14:34 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS