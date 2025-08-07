ИЗПРАТИ НОВИНА
Пожари на остров Тасос
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:18Коментари (0)436
Горски пожари избухнаха на четири отделни места на остров Тасос, което доведе до мащабна мобилизация на пожарната служба, пишат гръцките медии. 

До момента на терен са изпратени 18 пожарникари, шест самолета и един хеликоптер. Още 50 пожарникари, заедно с три наземни екипа и 13 превозни средства, се транспортират до острова от Кавала с ферибот.

Смята се, че пожарите са били предизвикани от мълния. Властите предупреждават, че има доста силен вятър, което затруднява действията на огнеборците.



