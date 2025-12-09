Пожар в жилищна сграда в Манхатън, наложена е евакуация

© Пожар е избухнал в сграда в западната част на Манхатън, в резултат на което над квартала се е издигнал гъст облак дим, според спасителните служби и американските медии.



Както стана известно от компанията за управление на извънредни ситуации на град Ню Йорк, която координира всички видове спешни случаи, са били наети автобуси, за да превозят хората, които са били принудени да напуснат сградата. Към момента няма информация за жертви.



Според кадри, излъчени от CBS, пожарът е избухнал на последния етаж на шестетажна сграда в квартал Апър Уест Сайд.



Телевизионната мрежа съобщава, че около 140 пожарникари са пристигнали на мястото, а улиците в квартала са затворени.