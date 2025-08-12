ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар бушува до най-голямата атомна електроцентрала в Европа
Според съобщения в местни канали в Telegram, на територията на Запорожската атомна електроцентрала е забелязано силно задимяване. Причините и мащабите на пожара засега са неизвестни, официални коментари от представители на руската администрация, която контролира територията на атомната централа, няма.
Според публикуваните кадри, гъст дим се издига от района на пристанището на ЗАЕЦ. Местни източници твърдят, че гасенето на пожара е затруднено, тъй като цялата брегова линия в тази част е минирана.
Съобщава се, че вероятното място на възникване на пожара се намира в близост до язовир, до технически съоръжения, които руснаците използват за логистични нужди. Към момента не е известно дали пожарът представлява непосредствена заплаха за безопасността на атомната електроцентрала и дали е регистрирано превишаване на радиационния фон, осочват от украинската медия.
