|Почина художникът, създал някои от най-запомнящите се филмови плакати в историята на киното
"С голяма тъга ви съобщаваме, че Дрю Струзан си отиде от този свят на 13 октомври. Смятаме, че е важно всички да знаете колко много радост му носеше любовта и признанието, които получаваше за своето изкуство", гласи съобщението.
Сред най-известните му плакати са тези на класики като "Завръщане в бъдещето", "Империята отвръща на удара", "Гуни", "Изкуплението Шоушенк", "Нещото" и "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход". Характерният му стил - богат на цвят, детайл и емоция - се превърна в синоним на приключенското и фантастичното кино от края на XX век.
Кариерата на Струзан започва с дизайн на обложки за музикални албуми. Работил е с някои от най-големите имена в музикалната индустрия, сред които Beach Boys, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, Liberace и Black Sabbath. Обложката му за албума Welcome to My Nightmare на Алис Купър е включена в класацията на Rolling Stone за най-добрите албуми на всички времена.
През 70-те години започва да работи по плакати за филми, а пробивът му идва със създаването на алтернативен постер за преиздаването на "Междузвездни войни", след което търсенето на работата му нараства стремглаво. През 80-те години създава до 10 филмови плаката годишно, а името му се превръща в марка за качество и стил.
"Трябваше да направя нещо различно… Чувствах, че изкуството е нещо повече от просто разказване на историята. Не исках да разказвам историята - исках да предам усещането, нещо, на което човек може да се надява", споделя Струзан в интервю от 2021 г.
Дългогодишен сътрудник на Стивън Спилбърг, Струзан е автор на постерите за "Извънземното", "Индиана Джоунс и храмът на обречеността", "Куката", както и за десетки други обичани заглавия, включително "Блейд Рънър", "Големите проблеми в Малък Китай", "Хелбой", "Пристигане в Америка" и американския плакат за "Хари Потър и философският камък".
През март тази година съпругата му съобщи в публикация във Facebook, че Струзан страда от болестта на Алцхаймер.
"Дрю вече не може да рисува или да подписва неща за вас", написа тя. "Той не се радва на заслуженото си пенсиониране, а по-скоро се бори за живота си."
След новината за смъртта му, почит и благодарности към творчеството му заляха социалните мрежи. Сред първите, които му отдадоха чест, беше изпълнителният директор на DC Comics Джим Лий, който го нарече "гигант сред гигантите".
"Творбите му улавяха човечността, силата и емоцията на героите по начини, невиждани оттогава. Благодаря ти, Дрю, че съживи всички важни моменти от детството ми - и отвъд тях", написа Лий.
