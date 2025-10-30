ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Петима са арестувани за смъртта на внука на Робърт Де Ниро
Майката на Леандро Де Ниро-Родригес, Дрена Де Ниро, по-рано заяви, че той е починал, след като са му продали хапчета, смесени с фентанил. Съдебният лекар е постановил смъртта му като случайна, причинена от смес между фентанил, кокаин и други наркотици.
Прокурорите твърдят, че петимата арестувани са използвали социални мрежи и други приложения за криптирани съобщения, за да продават наркотиците.
Една от жертвите е предупредила един от петимата арестувани, че наркотиците, които са ѝ продали, са ѝ причинили свръхдоза, и му е казала "просто предупредете клиентите, че от партидата може да са изключително силни“. По-късно тя е починала след друга свръхдоза, съобщиха прокурорите.
Други 19 души са обвинени в предполагаемо организиране на рекет за разпространение на наркотици в парка "Уошингтън Скуеър“ в Ню Йорк от 2020 г. насам.
В обвинителния акт се твърди, че те са "поддържали целогодишен пазар за опиоиди и крек кокаин“ в парка. Различните обвиняеми са били арестувани над 80 пъти за престъпления, свързани с наркотици, и когато са били освобождавани, са се връщали отново в парка, за да продават.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 448
|предишна страница [ 1/75 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Лекарка е открита мъртва в спешно отделение
22:40 / 29.10.2025
Само за час: Втори силен трус удари Турция
10:24 / 28.10.2025
"Лукойл" с първо официално съобщение след санкциите
20:19 / 27.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ...
21:31 / 26.10.2025
Земетресение в района на Черно море!
20:15 / 26.10.2025
Силно земетресение разтърси Турция
17:48 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS