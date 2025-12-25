Папа Лъв XIV призовава за доброта

© Папа Лъв XIV отслужи първата си традиционна литургия за Рождество Христово в базиликата "Свeти Петър" във Ватикана, пише TheGuardian.



Преди началото на службата 70-годишният папа излезе под поройния дъжд на площада, за да поздрави насъбралите се вярващи. "Възхищавам се, уважавам ви и ви благодаря за вашата смелост и желанието ви да бъдете тук тази вечер, дори в това време", обърне се към тях с тези думи той.



Главата на Римокатолическата църква каза на християните, че коледната история трябва да им напомня за задължението им да помагат на бедните и непознатите.



"Да откажеш едното означава да откажеш и другиго. Но там, където има място за човека, има място и за Бога. Дори един обор може да стане по-свещен от храм! Докато изкривената икономика ни кара да третираме човешките същества като обикновена стока, Бог става като нас, разкривайки безкрайното достойнство на всеки човек", подчерта в словото си той.