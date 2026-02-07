ИЗПРАТИ НОВИНА
Отчетоха изключително голям температурен контраст в Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:54
© MeteoBalkans
Изключително голям температурен контраст беше отчетен в Европа, където разликата между най-ниските и най-високите температури на континента достигна почти 55 градуса. Докато в североизточните части на Европа и Скандинавия температурите се понижиха до минус 28 градуса по Целзий, информират от MeteoBalkans. 

Причината за този силен контраст е мощен блокиращ антициклон, който задържа студения въздух над Източна и Северна Европа, докато едновременно с това южните и западните части на континента попадат под влияние на по-топли въздушни маси от Африка.

Метеоролозите предупреждават, че подобни резки температурни разлики създават условия за екстремни метеорологични явления – силни ветрове, интензивни валежи, поледици и бързи промени във времето, особено в преходните зони между студения и топлия въздух.


