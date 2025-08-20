ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Остраняват чадърите, които незаконно някои туристи оставят по плажовете на Халкидики
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:57Коментари (0)398
©
Местните власти на Халкидическия полуостров продължават усилията си за отстраняване на чадърите, които незаконно оставят някои туристи по плажовете, съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Заместник-кметът на община Полигирос Танасис Цингас обясни, че усилията за изчистване на плажовете от трайно поставени чадъри и друго плажно оборудване са започнали от миналата година.

Някои от туристите, които оставят чадърите си постоянно на плажа, са се оплакали, че са получили плажното си оборудване заедно с наетите ваканционни имоти и са поискали да им бъде възстановено, защото трябва да го върнат на собствениците на жилищата.

"Уведомихме ги, че това не може да стане, защото оборудването, което е оставено незаконно на плажа, се смята за отпадък и трябва да бъде изхвърлено", каза Цингас.



Още по темата: общо новини по темата: 675
20.08.2025 Млад мъж се удави в Приморско, пренебрегна червения флаг и заповедите на спасителите
20.08.2025 Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
20.08.2025 Страхотно улеснение за плажуващите в китен наш курорт
20.08.2025 Meteo Balkans: Екстремно суха почва в България
20.08.2025 Глоба 1000 евро: Българка остави кучето си в затворена кола в Гърция
20.08.2025 Бизнесмен: Български инвеститори масово купуват имоти в Гърция, има напрежение сред местните
предишна страница [ 1/113 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Традиционна и любима храна в Гърция се превръща в лукс
10:27 / 20.08.2025
Глоба 1000 евро: Българка остави кучето си в затворена кола в Гър...
10:58 / 20.08.2025
Българинът, участвал в тежката катастрофа с три жертви в Гърция, ...
16:54 / 19.08.2025
Зеленски след срещата в Белия дом: Готов съм да се срещна с Путин...
11:18 / 19.08.2025
Зеленски пристигна в Белия дом
20:38 / 18.08.2025
Българин е в критично състояние след тежката катастрофа в Гърция ...
18:42 / 18.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Лято 2025
България в еврозоната
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: