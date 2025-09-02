ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Нова екокатастрофa в Черно море заради Русия
''Фокус'' припомня, че разлива стана на 29 август по време на товарни операции с танкер на морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК). След теча КТК е преустановил операциите на едно от трите си отдалечени швартовни звена.
Първоначалните оценки, базирани на сателитни изображения към 30 август, предполагаха площта на разлива да е приблизително 75 квадратни километра, а обема на изхвърлянето 4-5 тона нефтопродукти.
Актуализираните оценки от сателитните карти обаче показват, че петното е нараснало до около 350 квадратни километра, като минималният оценен обем на изхвърлен нефт в морето надвишава 10 тона.
Според Станични, замърсяването в момента е концентрирано западно от курортния град Анапа, в Краснодарски край.
Експертите предвиждат възможността остатъци от нефтопродукти да бъдат изхвърлени на брега северно от Анапа. Основната част от петното се носи на юг от Керченския проток в посока Крим.
Актуализираните данни показват значително увеличение на оцененото въздействие върху околната среда от разлива, въпреки че руските власти не са публикували подробни планове за смекчаване или ограничаване. Сателитното наблюдение продължава да проследява движението на петното през североизточната част на Черно море.
Припомняме, че по-рано на 15 декември, сблъсък между два руски петролни танкера в Керченския проток причини разлив на приблизително 4000 тона мазут, предизвиквайки екологична криза по крайбрежието на Черно море.
Инцидентът доведе до широко разпространено замърсяване от Крим до Грузия, с продължаващи щети върху морския живот, включително делфини и застрашени морски птици. Усилията за почистване бяха възпрепятствани от бури и критикувани като недостатъчни от местни доброволци и екологични групи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 410
|предишна страница [ 1/69 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Земетресение близо до България
12:36 / 02.09.2025
Два самолета се сблъскаха, има загинал и ранени
08:39 / 02.09.2025
Турски гражданин e починал на "Капитан Андреево" заради забавена ...
16:11 / 31.08.2025
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
09:31 / 31.08.2025
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
22:02 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:39 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS