ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Нова екокатастрофa в Черно море заради Русия
Автор: Борислава Благоева 21:01Коментари (0)120
©
виж галерията
Петролното петно в Черно море, образувало се в резултат на авария на Каспийския тръбопроводен консорциум в руския град Новоросийск е нараснало до 350 квадратни километра, като петролни продукти се носят към Кримския полуостров, съобщава United24 media, позовавайки се на Сергей Станични, експерт по дистанционно наблюдение, който сътрудничи с Морската спасителна служба.

''Фокус'' припомня, че разлива стана на 29 август по време на товарни операции с танкер на морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК). След теча КТК е преустановил операциите на едно от трите си отдалечени швартовни звена.

Първоначалните оценки, базирани на сателитни изображения към 30 август, предполагаха площта на разлива да е приблизително 75 квадратни километра, а обема на изхвърлянето 4-5 тона нефтопродукти.

Актуализираните оценки от сателитните карти обаче показват, че петното е нараснало до около 350 квадратни километра, като минималният оценен обем на изхвърлен нефт в морето надвишава 10 тона.

Според Станични, замърсяването в момента е концентрирано западно от курортния град Анапа, в Краснодарски край.

Експертите предвиждат възможността остатъци от нефтопродукти да бъдат изхвърлени на брега северно от Анапа. Основната част от петното се носи на юг от Керченския проток в посока Крим.

Актуализираните данни показват значително увеличение на оцененото въздействие върху околната среда от разлива, въпреки че руските власти не са публикували подробни планове за смекчаване или ограничаване. Сателитното наблюдение продължава да проследява движението на петното през североизточната част на Черно море.

Припомняме, че по-рано на 15 декември, сблъсък между два руски петролни танкера в Керченския проток причини разлив на приблизително 4000 тона мазут, предизвиквайки екологична криза по крайбрежието на Черно море.

Инцидентът доведе до широко разпространено замърсяване от Крим до Грузия, с продължаващи щети върху морския живот, включително делфини и застрашени морски птици. Усилията за почистване бяха възпрепятствани от бури и критикувани като недостатъчни от местни доброволци и екологични групи.


Още по темата: общо новини по темата: 410
02.09.2025 »
29.08.2025 »
27.08.2025 »
24.08.2025 »
24.08.2025 »
24.08.2025 »
предишна страница [ 1/69 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Земетресение близо до България
12:36 / 02.09.2025
Два самолета се сблъскаха, има загинал и ранени
08:39 / 02.09.2025
Турски гражданин e починал на "Капитан Андреево" заради забавена ...
16:11 / 31.08.2025
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
09:31 / 31.08.2025
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
22:02 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:39 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: