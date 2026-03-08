ЗАРЕЖДАНЕ...
Нетаняху: Израел ще продължи да атакува Иран с всички сили
''Израел има организиран план с много изненади за следващата фаза на войната с Иран'', заяви Нетаняху във видео обръщение.
Както той подчерта, целта на атаките е да се дестабилизира режимът в Техеран и ''да се направят възможни промените''.
