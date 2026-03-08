Войната срещу Иран ще продължи с неотслабваща свирепост и без компромис. Това заяви снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху, предава The Times of Israel.''Израел има организиран план с много изненади за следващата фаза на войната с Иран'', заяви Нетаняху във видео обръщение.Както той подчерта, целта на атаките е да се дестабилизира режимът в Техеран и ''да се направят възможни промените''.