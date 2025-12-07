ИЗПРАТИ НОВИНА
Непълнолетна българка избяга от мрежа за секс трафик в Солун
Автор: Борислава Благоева 13:24
Трима членове на мрежа за трафик на хора с цел сексуална експлоатация на малолетни българки и румънки в Солун и извън него, остават в затвора с решение на Върховния съд, предава Protothema.gr.

За трафикантите е съобщено в полицията от непълнолетна българка, която е била заключена в апартамент в Солун, но е успяла да избяга, след като един от похитителите и е казал, че ще бъде изпратена в Германия, за да продължи експлоатацията и като проститутка там.

Според показанията на българката, в България тя среща женен сънародник, 12 години по-възрастен от нея, и заминава с него за Италия, за да си намери работа.  Според показанията и, в Италия, той ''изработвал фалшиви документи за чужденци''.

След това той ѝ казал, че "може да ѝ уреди да си намери добра работа в Гърция, където има познанства, и че аз ще печели много пари от това“.

"Тъй като бях влюбена в него аз му повярвах и реших да пътувам с него от Италия до Гърция“.

На ферибота до Гърция го попитала "каква точно ще бъде работата, която ще върша в Гърция“, а той ''каза, че ще работя като проститутка за различни клиенти, които ще ми намери“. Веднага реагирах, защото не исках да върша тази работа, но той ме удари и започна да ме ругае и заплашва и да ме заплашва, че ще се случи точно както ми е казал“.

След пристигането в Гърция, той я оставя в къщата на свой роднина. След няколко дни двама непознати я закарали с кола до апартамент на главна улица в Солун.

''Правех секс с по 3-ма клиенти на ден'', свидетелства още българката. Живеела в апартамент, заключена с друго момиче от Румъния.

Една нощ тя намерила начин да избяга и веднага се отправила към местния полицейски участък на Бяла кула, търсейки защита и разказвайки за преживяното.

Апелативният съд на Солун единодушно призна тримата членове на групата за виновни по обвиненията: трафик на хора, извършен срещу непълнолетно лице с цел сексуална експлоатация и членство в банда. Осъдени на присъди от 5 до 15 години затвор.

С обжалване пред Върховния съд те поискаха решението да бъде отменено поради липса на правно основание и поради факта, че не са им били признати смекчаващи вината обстоятелства.

Върховния съд отхвърли жалбите като неоснователни и потвърди присъдата.


