На 91 години почина жената, която промени представата за еволюцията
Автор: Елиза Дечева 23:01Коментари (0)158
©
На 91-годишна възраст почина природозащитникът и водещ световен експерт по шимпанзета Джейн Гудол. 

Тя е смятана за най-големият експерт по шимпанзетата, изучавайки социалните и семейните взаимодействия на дивите шимпанзета. 

Гудол е починала от естествена смърт, според изявление на института "Джейн Гудол".


