ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
На 103 години почина носител на Нобелова награда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:31Коментари (0)393
©
Китайският физик, носител на Нобелова награда Джъннин Ян, един от най-влиятелните учени в съвременната физика, почина в Пекин в събота. Той беше на 103 години, съобщи ABC.

Престижният университет Цинхуа, където Ян е учил и е работил като професор, заяви в изявление, че физикът е починал от заболяване, без да разкрива повече подробности.

"Професор Ян е един от най-великите физици на 20-ти век, направил революционен принос за развитието на съвременната физика“, се казва в изявлението, като се хвали приносът му за научните и образователни развития на Китай.

Джъннин Ян печели Нобелова награда през 1957 г. заедно с Цунг-Дао Лий за изследването им на така наречените закони за четност, довели до "важни открития относно елементарните частици“, според уебсайта на Нобеловата награда. Те са първите родени в Китай носители на Нобелова награда за физика.

В речта си на Нобеловия банкет по това време той каза, че е толкова горд с китайското си наследство, колкото е и отдаден на съвременната наука, част от човешката цивилизация със западен произход.

"Изпитвам съзнанието за факта, че в повече от един смисъл съм продукт както на китайската, така и на западната култура, в хармония и в конфликт“, според речта му, споделена на уебсайта на Нобеловата награда.

Ян е известен и с теорията си на Ян-Милс, разработена заедно с американския физик Робърт Милс.

Роден през 1922 г., Джъннин Ян е израснал в кампуса на Цинхуа, където баща му е бил професор по математика. След като завършва бакалавърската си степен, той получава магистърска степен от Цинхуа.

Физикът се записва в Чикагския университет в Съединените щати, за да получи докторска степен през 1946 г. и е силно повлиян от италиано-американския учен Енрико Ферми, който е спечелил същата Нобелова награда през 1938 г.. По-късно става професор в Института за напреднали изследвания в Принстън.

През 1986 г. той става изтъкнат професор в Китайския университет в Хонконг, на който щедро дарява много от своите награди и статии, включително Нобеловата награда. От 1999 г. работи като професор в Цинхуа.

Според репортаж на официалната китайска информационна агенция Синхуа от 2017 г., Ян е получил американско гражданство. Той каза, че по онова време това е било болезнено решение, за което баща му не му е простил. Той се отказал от американското си гражданство през 2015 г., заявявайки, че това е красива страна, която му дава добри възможности за изучаване на наука.

На уебсайта на Нобеловата награда се казва, че физикът има три деца.


Още по темата: общо новини по темата: 1811
18.10.2025 Една от най-обичаните тв водещи очаква дете от бивш вицепремиер
18.10.2025 Честито на Слави Трифонов!
18.10.2025 Ергенът побойник с нова версия: Аз съм битият, при скандал Джанан ми счупи две ребра
18.10.2025 Известността не го промени
18.10.2025 Любима риалити звезда не издържа и се похвали с нова придобивка
17.10.2025 Киара: Ходи си на село
предишна страница [ 1/302 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Москва: Твърде е рано за преговори с България за прелитане на рус...
15:52 / 18.10.2025
Пътуванията в Европа никога няма да са същите, предстоят големи п...
12:00 / 18.10.2025
Млада българка също е част от флотилията "Глобъл Сумуд"
10:45 / 18.10.2025
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Пу...
19:06 / 17.10.2025
Бременна жена е сред жертвите на експлозията в блок в Букурещ
16:18 / 17.10.2025
"Дистригаз" за експлозията в блок в Букурещ: Екипите са установил...
15:27 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
15:37 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: