На 103 години почина носител на Нобелова награда

© Китайският физик, носител на Нобелова награда Джъннин Ян, един от най-влиятелните учени в съвременната физика, почина в Пекин в събота. Той беше на 103 години, съобщи ABC.



Престижният университет Цинхуа, където Ян е учил и е работил като професор, заяви в изявление, че физикът е починал от заболяване, без да разкрива повече подробности.



"Професор Ян е един от най-великите физици на 20-ти век, направил революционен принос за развитието на съвременната физика“, се казва в изявлението, като се хвали приносът му за научните и образователни развития на Китай.



Джъннин Ян печели Нобелова награда през 1957 г. заедно с Цунг-Дао Лий за изследването им на така наречените закони за четност, довели до "важни открития относно елементарните частици“, според уебсайта на Нобеловата награда. Те са първите родени в Китай носители на Нобелова награда за физика.



В речта си на Нобеловия банкет по това време той каза, че е толкова горд с китайското си наследство, колкото е и отдаден на съвременната наука, част от човешката цивилизация със западен произход.



"Изпитвам съзнанието за факта, че в повече от един смисъл съм продукт както на китайската, така и на западната култура, в хармония и в конфликт“, според речта му, споделена на уебсайта на Нобеловата награда.



Ян е известен и с теорията си на Ян-Милс, разработена заедно с американския физик Робърт Милс.



Роден през 1922 г., Джъннин Ян е израснал в кампуса на Цинхуа, където баща му е бил професор по математика. След като завършва бакалавърската си степен, той получава магистърска степен от Цинхуа.



Физикът се записва в Чикагския университет в Съединените щати, за да получи докторска степен през 1946 г. и е силно повлиян от италиано-американския учен Енрико Ферми, който е спечелил същата Нобелова награда през 1938 г.. По-късно става професор в Института за напреднали изследвания в Принстън.



През 1986 г. той става изтъкнат професор в Китайския университет в Хонконг, на който щедро дарява много от своите награди и статии, включително Нобеловата награда. От 1999 г. работи като професор в Цинхуа.



Според репортаж на официалната китайска информационна агенция Синхуа от 2017 г., Ян е получил американско гражданство. Той каза, че по онова време това е било болезнено решение, за което баща му не му е простил. Той се отказал от американското си гражданство през 2015 г., заявявайки, че това е красива страна, която му дава добри възможности за изучаване на наука.



На уебсайта на Нобеловата награда се казва, че физикът има три деца.