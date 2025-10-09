ИЗПРАТИ НОВИНА
Мощно земетресение разтърси съседите
Автор: Лора Димитрова 08:07
©
Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер разтърси Турция. Земетресението е било на дълбочина 10 километра (6,21 мили), съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ).

Първоначално агенцията за мониторинг определи магнитуд на земетресението на 5,33, но го понижи в рамките на минути, като същевременно запази дълбочината. Трусът е регистриран в 2,53 часа днес.


