Мощно земетресение разтърси съседите

© Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер разтърси Турция. Земетресението е било на дълбочина 10 километра (6,21 мили), съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ).



Първоначално агенцията за мониторинг определи магнитуд на земетресението на 5,33, но го понижи в рамките на минути, като същевременно запази дълбочината. Трусът е регистриран в 2,53 часа днес.