Много загинали при самоубийствен атентат в пакистанска джамия
Автор: Николина Александрова 19:59
©
Самоубийствен атентат по време на петъчната молитва в шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад отне живота на над 30 души и рани най-малко 170 други, предава CNN.

Болница в Исламабад призовава за даряване на кръв

Пакистанският институт за медицински науки, известен в Исламабад просто като PIMS, призовава жителите да даряват кръв, тъй като се справя с притока на пациенти, ранени при днешния атентат.

Хората, които живеят в столицата или в близкия Равалпинди, се приканват да даряват кръв, за да помогнат за спасяването на човешки животи.


