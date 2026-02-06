Много загинали при самоубийствен атентат в пакистанска джамия

© Самоубийствен атентат по време на петъчната молитва в шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад отне живота на над 30 души и рани най-малко 170 други, предава CNN.



Болница в Исламабад призовава за даряване на кръв



Пакистанският институт за медицински науки, известен в Исламабад просто като PIMS, призовава жителите да даряват кръв, тъй като се справя с притока на пациенти, ранени при днешния атентат.



Хората, които живеят в столицата или в близкия Равалпинди, се приканват да даряват кръв, за да помогнат за спасяването на човешки животи.