Мицкоски обвини България в тормоз

Две десетилетия и половина, след като започнахме пътя си към членство в ЕС, ние все още сме на същото място, не защото не отговаряме на критериите от Копенхаген, а поради някакви изкуствени причини, заявява премиерът на Северна Македония Христиан Мицкоски на днешната среща на върха за разширяване в Брюксел, организирана от Euronews.



Мицкоски подчертава, че страната е започнала пътя си към ЕС преди 25 години, когато е подписала Споразумението за стабилизиране и асоцииране със Съюза, станала е кандидат за членство през 2005 г., заедно с Хърватия, с която също е получила първия положителен доклад за започване на преговорите през 2009 г., но за съжаление днес е на същото място, където е била преди 25 години.



"Не, заради критериите от Копенхаген, не заради неизпълнение на някои задължения, а заради някои изкуствени спорове, като например националното ни знаме, националното ни име, името на страната, заради тази промяна в конституцията, а после и заради онази. И сега отново сме изправени пред поредното препятствие, пред поредното ограничение, наложено ни за промяна на Конституцията", подчертава премиерът на РСМ.



Мицкоски подчертава, че въпреки всички тези препятствия, Скопие все още вярваме, че бъдещето на страната е в Европейския съюз.



"Ние сме част от европейския континент и вярваме, че интеграцията на Западните Балкани в ЕС представлява добавена стойност за самия ЕС, а това означава един вид обединение на европейския континент и мисля, че бъдещето на моята страна и бъдещето на моя народ, македонците, е в Европейския съюз. Следователно, въпреки всички тези унижения и разочарования и въпреки настоящото разочарование на нашите граждани, ние все още споделяме едни и същи ценности", подчертава Мицкоски.



Той допълва, че "когато Преспанското споразумение "беше на масата", мнозина от всички страни в чужбина ни убедиха, че сме лидери в региона и сме далеч пред другите страни от Западните Балкани и че веднага щом намерим решение на спора за името с Гърция, ще станем член на НАТО, а след четири или пет години и на ЕС".



"Тези четири или пет години изтекоха преди две години и ние сме на същото място, където бяхме преди две десетилетия и половина. Защо? Защото сега сме изправени пред ново препятствие, ново ограничение, поредна промяна в Конституцията", коментира Мицкоски.



Според него същността на тези конституционни изменения е включването в Преамбюла на Конституцията на част от българския народ, живеещ в страната, а "говорим за няколкостотин души, които при последното преброяване са декларирали, че техният роден език е българският".



Той подчертава, че "сега възниква въпросът дали това изменение на Конституцията ще бъде последното нещо, което ще трябва да направим, или в бъдеще ще има нови искания".



"Защо е нужно да включваме няколкостотин граждани на страната ни в Конституцията си? Говорим за неуважение към човешките права на някого? Кои сме ние, политиците, че да преценяваме дали е нарушено нечие право, или не? Можем само да злоупотребяваме с този въпрос. Истинската институция, която преценява дали е нарушено нечие право, или не, е в Страсбург и се нарича Европейски съд по правата на човека", коментира Мицкоски.



Премиерът на РСМ заявява, че "през последните няколко години този съд е отсъждал 14 пъти в полза на македонската общност в България и нито веднъж в полза на българската общност в страната, което повдига въпроса защо трябва да променяме Конституцията и какво да заявим за човешките права на членовете на македонската общност в България". Според Мицкоски, "именно затова правителството повдига въпроса за спазването на международното право и резолюциите, защитаващи човешките права".



Той подчерта, че "няколкостотинте членове на българската общност в страната имат всички права и са част от нашите институции, докато, от друга страна, десетки хиляди членове на македонската общност в България дори нямат право да регистрират неправителствени организации".



"Но, добре. Те са в ЕС, ние сме извън него и това е един вид "тормоз", но добре. Бихме искали да се видим на масата в Брюксел и каква е цената сега и дали това е последната цена, която трябва да платим. Това е истинският въпрос", коментира Мицкоски.