"Лукойл" с първо официално съобщение след санкциите

© "Лукойл" ще продава международните си активи. Компанията съобщава, че поради въвеждането на ограничителни мерки срещу нея и нейните дъщерни дружества от някои държави, "Лукойл" обявява намерението си да продаде своите международни активи.



Вече е започнало разглеждането на оферти от потенциални купувачи.



Продажбата на активите се извършва съгласно лиценза за ликвидация на OFAC. Ако е необходимо, Дружеството планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на международните си активи.