ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|"Лукойл" с първо официално съобщение след санкциите
Вече е започнало разглеждането на оферти от потенциални купувачи.
Продажбата на активите се извършва съгласно лиценза за ликвидация на OFAC. Ако е необходимо, Дружеството планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на международните си активи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ...
21:31 / 26.10.2025
Земетресение в района на Черно море!
20:15 / 26.10.2025
Силно земетресение разтърси Турция
17:48 / 26.10.2025
Двама души са арестувани за обира в "Лувъра"
11:12 / 26.10.2025
Руският фондов пазар се срина
12:09 / 25.10.2025
Земетресение с магнитуд 5,8 удари остров в Япония
21:52 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS