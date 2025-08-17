Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция

© Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож и удряна със стол в района на община Апокоронас, Гърция, предаде HuffPost Greece.



Припомняме, че 45-годишната жена и нейният 56-годишен партньор, и двамата от България, са се карали ожесточено у дома. В един момент мъжът започнал да я удря, а когато жената се е опитала да се измъкне от хватката му, той е взел нож от кухнята и я е намушкал в гърдите.



Българката била откарана по спешност в болницата в Ханя с прободна рана в гърдите. Лекарите незабавно я приели в операционната зала, където е оперирана и е хоспитализирана, без опасност за живота.



Полицейските власти бяха уведомени за инцидента и установиха, че тя е жертва на домашно насилие. 56-годишният българин е арестуван.