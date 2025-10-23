ИЗПРАТИ НОВИНА
Кризата на сръбския нефтопазар удря и България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:24
Сръбската петролна индустрия (NIS) в момента преживява сериозна криза, предизвикана от санкциите на САЩ, наложени на 9 октомври. Те блокираха доставките на суров петрол към рафинерията в Панчево, както и международните финансови транзакции на компанията. В резултат на това бизнес партньорите се разпиляха, а съдбата на служителите остава несигурна, пише сръбската медия "Danas"

Особено тежко е положението на дъщерните фирми на NIS в чужбина – в Румъния, България и Босна и Херцеговина. Всички техни бензиностанции са затворени, банковите сметки блокирани, а доставките на гориво прекратени. В Румъния компанията притежава 19 бензиностанции, в България – 23, а в Босна и Херцеговина – 42, с около 500 служители.

Финансовите последици са сериозни. До момента NIS е отчела загуби от около 250 милиона евро – 160 млн. в Румъния и 90 млн. в България. Новите загуби от блокирането на бизнеса в чужбина се очаква да достигнат общо 110–120 млн. евро, което ще доведе до обща загуба за компанията от приблизително 350–360 млн. евро. За покриването на тези загуби ще се наложи капитал от съсобствениците – "Газпром“ и държавата Сърбия, което означава риск за данъкоплатците и малките акционери.

Преди санкциите се водеха преговори за продажба на дъщерните предприятия, но OFAC ги е спряла. Сега ръководството на NIS се концентрира върху сръбския пазар, но дъщерните фирми остават източник на сериозни финансови загуби, които могат да застрашат и самата компания. Спешно е необходимо да се водят нови преговори с OFAC, за да се получи лицензия, която да позволи или продажбата на тези фирми, или поддържането им под контрол, за да се защитят интересите на Сърбия и нейните граждани.


Още по темата: общо новини по темата: 199
14.08.2025 Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
30.06.2025 КЕВР утвърди цена на природния газ
28.02.2025 По-високата цена на природния газ за март е вече факт
30.07.2024 НСИ: Намалява производството на твърди горива в България
16.02.2024 Експерт алармира: Цената на парното е двойно по-висока от тази, която трябва да плащаме!
23.01.2024 Бивш министър бие аларма: Сметките ще са много по-високи
