РСМ отказа мазут от България

© РСМ отказа предложените от България спешни доставки на мазут заради извънредното положение с електроснабдяването, съобщава ТВ24.



По време на вчерашния телефонен разговор със своя български колега Георг Георгиев, външният министър на РСМ Тимчо Муцунски е благодарил за предложената помощ и е заявил, че към момента страната няма нужда от допълнителна подкрепа.



Припомняме, че по разпореждане на премиера в оставка Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут у нас. След като проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни, последва и предложението към РСМ за спешни доставки на мазут с цел подпомагане на страната в условията на обявеното извънредно положение.



Предложението на България бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви снощи извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.