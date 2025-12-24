ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българското правителство предложи на Северна Македония спешни доставки на мазут
Въз основа на установените достатъчни количества българското правителство предложи на Република Северна Македония спешни доставки на котелно гориво (мазут) с цел подпомагане на страната в условията на обявеното вчера в западната ни съседка извънредно положение.
По разпореждане на премиера Желязков предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Българската страна заяви готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества при спазване на техническите и логистичните възможности.
По време на разговора бе подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност. То е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.
Предложението на България бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви снощи извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.
