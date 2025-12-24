ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българското правителство предложи на Северна Македония спешни доставки на мазут
Автор: Елена Николова 12:10Коментари (0)380
©
По разпореждане на министър-председателя Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут в България, съобщи правителствената пресслужба. Проверката установи, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни.

Въз основа на установените достатъчни количества българското правителство предложи на Република Северна Македония спешни доставки на котелно гориво (мазут) с цел подпомагане на страната в условията на обявеното вчера в западната ни съседка извънредно положение.

По разпореждане на премиера Желязков предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Българската страна заяви готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества при спазване на техническите и логистичните възможности.

По време на разговора бе подчертано, че предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност. То е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона.

Предложението на България бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви снощи извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.


Още по темата: общо новини по темата: 200
23.10.2025 Кризата на сръбския нефтопазар удря и България
14.08.2025 Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
30.06.2025 КЕВР утвърди цена на природния газ
28.02.2025 По-високата цена на природния газ за март е вече факт
30.07.2024 НСИ: Намалява производството на твърди горива в България
16.02.2024 Експерт алармира: Цената на парното е двойно по-висока от тази, която трябва да плащаме!
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Издадоха предупреждения от най-висока степен на опасност
10:38 / 24.12.2025
Актрисата Мария Статулова каза коя е любимата й дума
10:54 / 24.12.2025
Митрополит Антоний: Празникът губи смисъла си, ако Христос не е н...
09:53 / 24.12.2025
Meteo Balkans: Тепърва обстановката в Северозападна България ще с...
10:07 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
НАП напомня как да избегнем двойното данъчно облагане
09:41 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2025
Газова криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: